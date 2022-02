Friedensschule Gmünd: 25 Prozent der Schüler zu Hause

Die Inzidenz in den Altersgruppen spricht vor allem bei Kindern und Jugendlichen Bände — und sorgt für teils leere Schulbänke. An der Schwäbisch Gmünder Friedensschule sind derzeit mindestens 25 Prozent der insgesamt 505 Schüler nicht da. Ab kommender Woche wird nun der Unterricht gekürzt, kündigt Schulleiterin Daniela Maschka-​Dengler an.

Sonntag, 06. Februar 2022

Neben den positiv getesteten Schülern sind drei Klassen der Friedensschule in Quarantäne — für diese Schüler kam die Quarantäne vor der Nachricht des Sozialministeriums, das am Mittwoch in einer Pressemitteilung über die neue Regel informierte (mehr dazu: Keine komplette Quarantäne bei größeren Ausbruchsgeschehen in Schule und Kita ). Demnach müssen bei einem größeren Ausbruchsgeschehen nicht mehr komplette Klassen in Quarantäne. „Damit schützen wir den Präsenzunterricht und gewährleisten einen einigermaßen geregelten Schul– und Kitabetrieb“, wird Gesundheitsminister Manne Lucha in der Nachricht zitiert. Nach der alten Regeln hätten angesichts der sich schnell verbreitenden Omikron-​Variante immer mehr Klassen in Quarantäne gehen müssen.

