Heubach-​Buch: Rettungshubschrauber fliegt 14-​Jährigen nach Brand in Spezialklinik

Foto: Vogt

Ein Rettungshubschrauber hat am Samstagabend einen 14-​Jährigen nach dem Band einer Werkstatt in Heubach-​Buch in eine Spezialklinik geflogen. Er erlitt schwere Brandverletzungen, als es das Feuer löschen wollte.

Sonntag, 06. Februar 2022

Thorsten Vaas

30 Sekunden Lesedauer



Aus bislang ungeklärter Ursache entzündete sich gegen 23.39 Uhr eine Öl-​Benzinlache und setzte Teile der Werkstatt in der Bucher Hauptstraße in Brand. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich dort nach Angaben der Polizei drei Jugendliche „berechtigt“ auf. Vermutlich bei Löschversuchen erlitt ein 14-​Jähriger schwere Brandverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die beiden anderen Jugendlichen blieben unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heubach und Lautern waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräfte vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



389 Aufrufe

121 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen