Rauchentwicklung am CCS: Feuerwehr gibt im Stadtgarten Entwarnung

Aufmerksame Anwohner haben am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr in Schwäbisch Gmünd eine Rauchentwicklung am Congress Centrum Stadtgarten entdeckt und Alarm geschlagen. Was war passiert?

Sonntag, 06. Februar 2022

Thorsten Vaas

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten an die Einsatzstelle, wo auf der Rückseite am Künstlereingang tatsächlich eine ungewöhnliche Qualmentwicklung festgestellt wurde. Doch nach einer Erkundung durch die Feuerwehrleute konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Handwerker waren am Sonntagmorgen im CCS tätig und hatten den Stromversorgung abgestellt. Daraufhin sprang ordnungsgemäß ein Dieselmotor für die Notromversorgung an, der über einen Kamin zunächst ziemlich viel Rauch und Ruß ins Freie pustete. Vorsichtshalber war auch ein Schornsteinfeger vor Ort, weil zunächst auch ein Kaminbrand nicht ausgeschlossen werden konnte. Es entstand kein Sachschaden.

