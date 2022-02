RZ-​Marginalien: Blick nach China

Die Welt blickt in diesen Tagen mit geschärftem Blick nach China, wo die olypischen Winterspiele gleich doppelt unter einem schlechten Stern stehen: Die Corona-​Pandemie bedeutet starke Einschränkungen; und die Art und Weise, wie das Gastgeberland mit Menschenrechten verfährt, verdirbt so manchem die Lust am Zuschauen. Die Marginalien der RZ befassen sich an diesem Wochenende mit dem Thema. Lesen Sie den Text gleich hier online und gratis!

Sonntag, 06. Februar 2022

Gerold Bauer

2 Minuten 29 Sekunden Lesedauer



Ihre dritte Olympia-​Teilnahme nach 2014 und 2018 bleibt Carina Vogt nun verwehrt. Weil es sportlich für eine Nominierung nicht gereicht hat, was für Vogt selbst nach ihrer langen Verletzungsmisere seit einem Kreuzbandriss 2019 und ihrer fehlenden Wettkampfpraxis mit nur zwei Weltcup-​Teilnahmen in dieser Saison keinesfalls unerwartet kam. Nach ihrer letzten Knie-​Operation im März 2021 im Anschluss an die enttäuschende Heim-​Weltmeisterschaft in Oberstdorf mit Platz 30 im Einzelspringen ist Geduld gefragt, um wieder das volle Leistungspotenzial abrufen zu können. So bleibt der Waldstetterin, die am Chiemsee wohnt und eigenen Aussagen zufolge an ein Karriereende noch keinen Gedanken verschwendet, bei diesen Olympischen Spielen nur die Zuschauerrolle. Von zu Hause aus drückt sie ihren Teamkolleginnen um die Medaillenkandidatin Katharina Althaus die Daumen. Grund zum Feiern gibt es trotz der verpassten Olympia-​Teilnahme. An diesem Samstag feiert Carina Vogt ihren 30. Geburtstag. (Karle)





An diesem Freitag sind sie eröffnet worden. Die 24. Olympischen Winterspiele. Es sind in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Olympische Spiele, bei denen bis zum 20. Februar in 15 Disziplinen insgesamt 109 Goldmedaillen verliehen werden. Nicht nur, weil China erstmals das Gastgeberland von Olympischen Winterspielen ist und die Vergabe dieser in die Volksrepublik bekanntlich höchst umstritten ist. Sondern auch, weil sie in Peking stattfinden. Also dort, wo 2008 bereits Sommerspiele stattfanden. Das hat es noch nie gegeben, dass das größte Sportereignis überhaupt an einem Austragungsort sowohl im Sommer als auch im Winter ausgetragen wird. Nicht die ersten Olympischen Spiele sind es dagegen in Corona-​Zeiten. Die Pandemie war schon im Sommer des Vorjahres in Tokio allgegenwärtig.Es sind aber auch die ersten Olympischen Winterspiele ohne Gmünder Beteiligung seit 2014 und diesem besonderen Jahr, als eine Skispringerin des Skiclubs Degenfeld Geschichte geschrieben und für einen gleichermaßen einzigartigen wie auch unvergesslichen Olympia-​Moment gesorgt hat. Dabei handelt es sich um die bekannteste, weil erfolgreichste Skispringerin des SC Degenfeld aller Zeiten. Um Carina Vogt. Um die erste Olympiasiegerin im Skispringen der Damen. Bei den Olympischen Winterspielen im russischen Sotschi feierte dieser Wettbewerb seine olympische Premiere. Und war Carina Vogt aus Waldstetten die Protagonistin eines geschichtsträchtigen Moments der deutschen Olympia-​Geschichte. Es war eine Sensation, dass ausgerechnet sie am 11. Februar 2014 als erste Skispringerin die Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen gewann. Denn die gebürtige Gmünderin hatte niemand auf der Rechnung. Zuvor war ihr tatsächlich noch kein einziger Weltcup-​Erfolg gelungen, weshalb sie nicht zu den Favoritinnen zählte. Doch urplötzlich hatte sie mit 103 Metern im ersten Durchgang die beste Weite hingelegt. Und konnte vor dem Finale auf einmal auf eine olympische Medaille hoffen. Dass es die goldene wurde, hatte sie ihrer Nervenstärke zu verdanken. Mit 97,5 Metern flog Vogt im zweiten Durchgang zwar nicht am weitesten, erhielt aber die besseren Haltungsnoten und setzte sich vor der Österreicherin Daniela Iraschko-​Stolz und der Französin Coline Mattel durch.Für die erste weibliche Skisprung-​Olympiasiegerin gab es danach Empfänge in ihrer Heimat. In Schwäbisch Gmünd und Waldstetten. Mit Tausenden begeisterten Fans auf dem Gmünder Marktplatz und in der Waldstetter Stuifenhalle. Auch diese Momente bleiben unvergessen, dieser Trubel hatte die damals 22-​Jährige und spätere fünffache Skisprung-​Weltmeisterin aber auch etwas überfordert.

