Viel größer als viele denken: Der Bettringer Ortsteil Lindenfeld

Als kleine Wohnsiedlung begann die Entwicklung des Bettringer Teilorts Lindenfeld. Heute gibt es hier gesellschaftlich wichtige Einrichtungen sowie Gewerbe, Handwerk und Handel.

Sonntag, 06. Februar 2022

Edda Eschelbach

Was das Lindenfeld zu bieten hat, und wer die Gartenfreunde sind, das beschreibt die Schauortseite in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung. Auch zu finden im iKiosk.



Der Gmünder Stadtteil Bettringen ist nicht umsonst der größte der Stadt. Zunächst ist Bettringen in Unter– und Oberbettringen unterteilt, doch jeder dieser Ortsteile hat wiederum jeweils mehrere kleinere Ortsteile. Einer davon ist Lindenfeld, das zu Unterbettringen gehört. Viele denken beim Lindenfeld zuerst an den größten Arbeitgeber dort, die Barmer oder an die große Einrichtung der Stiftung Haus Lindenhof. Doch abgesehen davon, dass im Lindenfeld tatsächlich ein großes Gewerbegebiet existiert, ist der gesamte Teilort flächenmäßig noch wesentlich umfangreicher.

