Gewalt gegen Frauen: Steigende Fallzahlen.

Jede dritte Frau wird in ihrem Leben Opfer von Gewalt, 10.000 Frauen wären es in Schwäbisch Gmünd. Die zuständigen Stellen melden steigenden Fallzahlen – auch im Ostalbkreis.

Montag, 07. Februar 2022

640 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung registrierte das Polizeipräsidium Aalen 2020 – 110 Fälle mehr als im Jahr zuvor. Dass derartige Übergriffe nicht selten vorkommen, zeigt auch die versuchte Vergewaltigung in Schwäbisch Gmünd vor wenigen Wochen. Die Formen von Gewalt sind dabei vielfältig, sie kann sowohl Physisch als auh psychisch sein.

Doch die Gefahr muss nicht von Fremden auf der Straße ausgehen, oft sind sogar die Lebenspartner oder Ex-​Partner die Täter: Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erlebt jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens partnerschaftliche Gewalt.



Auch Ingrid Schröder, Beauftragte des Landratsamtes für Beratung bei häuslicher Gewalt sieht eine Zunahme an Fällen, gerade während des zweiten Pandemiejahres. Sie habe eine Zeitverzögerung bei der Meldung von Vorfällen festgestellt, erst im zweiten Lockdown seien die Beratungsgesuche stark angestiegen. Zudem suche nichts jedes Opfer sofort Hilfe, manche würden über Monate oder Jahre in einer gewalttätigen Partnerschaft leben, so Schröder.





