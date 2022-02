Nachhaltig bauen — so funktioniert es

Der Bausektor ist eine wichtige Quelle von Treibhausgasen. Doch mit einer guten Planung und der Wahl der richtigen Baustoffe lässt sich der ökologische Fußabdruck beim Bauen deutlich verkleinern. Dabei muss es nicht immer gleich ein Neubau sein.

Was muss neu sein, wie viel Platz brauche ich wirklich, wie komme ich mit möglichst wenig Material aus, und welche Baustoffe sind die besten? Wer ein Haus eine baut und auf Nachhaltigkeit achten will, ist mit vielen Fragen konfrontiert. Hier gibt es wichtige Antworten dazu.Am Anfang eines Bauprojektes stehen ein paar Gedanken, und die klingen eigentlich banal. „Der erste Schritt ist es, seine eigenen Bedürfnisse zu hinterfragen und zu kennen“, sagt Charlotte Bofinger von der Initiative Architects for Future (A4F). Wie viel Platz brauche ich jetzt, wie viel in Zukunft? Wie kann ich Teile meiner Wohnung oder meines Hauses vielleicht irgendwann vermieten, sobald die Kinder aus dem Haus sind, und dabei immer noch Privatsphäre haben? Diese Fragen gilt es zu klären. Ein großes Haus bedeutet schließlich auch Verbrauch von Fläche und etwaiger Baustoffen. Jedem Menschen in Deutschland stehen durchschnittlich 47 Ouadratmeter Wohnfläche zu Verfügung. „Aber viele haben zu wenig, während andere zu viel haben“, sagt Bofinger. Ein Verteilungsproblem, dem man mit geschickter Planung entgegenwirken könnte.

