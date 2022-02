Novavax: Wie viele Impfdosen bekommt der Ostalbkreis?

Ende Februar soll der Impfstoff Nuvaxovid der Firma Novavax in Baden-​Württemberg verfügbar sein. Aus der ersten Tranche über 1,4 Millionen Dosen bundesweit könnten rund 5200 auf den Ostalbkreis entfallen. Sicher ist das jedoch nicht. Denn im Sozialministerium fehlen „wichtige Detailinformationen“ aus Berlin.

Montag, 07. Februar 2022

Thorsten Vaas

Die erste Tranche von Novavax über 1,4 Millionen Dosen werde laut Bundesgesundheitsministerium in der kommenden Woche ausgeliefert. Bleibt es bei der Verteilung nach Anteil der Bevölkerung, „könnte der Ostalbkreis rund 5200 Impfdosen aus dieser Lieferung erwarten“, antwortet Susanne Dietterle, Sprecherin der Landkreisverwaltung auf eine RZ-​Anfrage. Sicher wisse man es erst kommende Woche.







Bei diesen Informationen geht es unter anderem um Liefertermine, „um die Verteilung des Impfstoffs an die Stadt– und Landkreise konkret planen zu können“, schreibt eine Sprecherin des Sozialministeriums auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Ab 21. Februar bis in den März hinein soll Deutschland 4 Millionen Impfdosen von Novavax geliefert bekommen. Allein mit der Gesamtsumme auf Bundesebene lasse sich jedoch keine Verteilung planen. Sollte sich die Verteilung an die Länder am Bevölkerungsanteil orientieren, erhalte Baden-​Württemberg davon etwas über 500 000 Impfdosen.

