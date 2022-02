Schwäbisch Gmünd: Zehn Täter schlagen auf 14-​Jährigen ein

Mit Schlägen und Tritten haben am Sonntag zehn Täter einen 14-​Jährigen in Schwäbisch Gmünd krankenhausreif geprügelt. „Möglicherweise gehören alle Täter zu einer Großfamilie“, schreibt die Polizei.

Zeugenaussagen zufolge wurde der 14-​Jährige von einem Bekannten auf einen Schotterparkplatz in die Taubentalstraße gelockt. Als er dort eintraf, „fuhren offenbar zwei Fahrzeuge vor, aus denen etwa zehn Männer im Alter zwischen 18 bis 20 Jahren ausstiegen, die sofort begannen, auf den 14-​Jährigen einzuschlagen und einzutreten“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Im Anschluss wurde der Teenager von Freunden, die ebenfalls vor Ort waren, nach Hause gebracht. Von dort wurde die Polizei informiert und der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. „Möglicherweise gehören alle Täter zu einer Großfamilie“, sagt die Polizei, die nun Ermittlungen aufgenommen hat, welche die Hintergründe des Angriffs klären sollen.

