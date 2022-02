Tempo 30: Der Faktencheck

Foto: gbr

Verkehrssicherheit und Umwelt, Lärmbelastung und Verkehrsfluss: Was bringt ein innerörtliches Tempolimit wirklich? Am Mittwoch wird es spannend im Gmünder Gemeinderat.

Montag, 07. Februar 2022

Sarah Fleischer

Tempo 30 in Innenstädten ist ein viel diskutiertes Thema, auch in Schwäbisch Gmünd. Ein neuer Entwurf der Stadt Schwäbisch Gmünd plant viele erweitere Tempo 30 und 40 Zonen ein, doch was bringt es wirklich?





Umwelt, Sicherheit, Lärm– all diese Aspekte betrachtet der Faktencheck der Rems-​Zeitung in der morgigen Ausgabe.



