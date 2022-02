Friedensbewegung gegen deutsche Kampfflugzeuge, die Atombomben abwerfen können

Foto: gbr

Die Mutlanger Friedensbewegung widerspricht der Einschätzung, die Brigadegeneral i.R. Peter Stütz im Rahmen eines RZ-​Interviews geäußert hat. Silvia Maria Bopp und Volker Nick sind gegen die Neuanschaffung von deutschen Kampfflugzeugen, die für die NATO Atombomben transportieren und abwerfen können.

Dienstag, 08. Februar 2022

Gerold Bauer

„Es ist knapp 40 Jahre her, dass die Bevölkerung in Mutlangen, Neu-​Ulm und Heilbronn durch die Stationierung der damals neuartigen, atomar bestückbaren Pershing II einer massiven Bedrohung ausgesetzt wurden“, erinnern Silvia Maria Bopp (Vorsitzende der Friedenswerkstatt) und Volker Nick (Vorsitzender der Friedens– und Begegnungsstätte) in ihrer Reaktion auf das RZ-​Interview mit dem in Gmünd wohnenen pensionierten Bundeswehr-​Offizier. Was man damals mit international beachteten Protesten erreicht habe, dürfe jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden.





