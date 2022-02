Neue Corona-​Verordnung: 3G-​Regel im Einzelhandel entfällt in Alarmstufe I

Foto: picture alliance /​CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Die 3G-​Regelung im Einzelhandel entfällt in der Alarmstufe I — das ist eine Neuerung in der Corona-​Verordnung, die ab 9. Februar in Baden-​Württemberg gilt. Das sind die wichtigsten Änderungen.

Dienstag, 08. Februar 2022

Thorsten Vaas

59 Sekunden Lesedauer







Die Landesregierung gehe mit der angepassten Corona-​Verordnung vorsichtige Öffnungsschritte, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag. Neben dem Wegfall derim Einzelhandel in der Alarmstufe I —diebleibt bestehen — müssen nun die Kontaktdaten in den meisten Bereichen nicht mehr erfasst werden.Die Vorgaben zurdurch Betreiber und Veranstalter werden somit weitestgehend aufgehoben. „Lediglich in einzelnen infektiologisch riskanten Settings, wie beispielsweise Diskotheken und im Zusammenhang des Kontakts mit vulnerablen Gruppen, wird die Datenverarbeitung aufrechterhalten“, schreibt die Landesregierung. Ausdrücklich empfohlen wird, diezu nutzen.Auch diebei Großveranstaltungen in der Alarmstufe I werden angepasst. Es gilt grundsätzlich eine Kapazitätsbeschränkung von jeweils 50 Prozent. Im Freien sind bei 2G+ maximal 10.000 Personen und bei 2G-​Veranstaltungen 5.000 Personen erlaubt. Im geschlossenen Raum sind bei 2G+ 4.000 Personen und bei 2G-​Veranstaltungen 2.000 Personen zugelassen.Weiterhin müssen bei diesen Veranstaltungen bei mehr als 500 Zuschauerinnen und Zuschauern feste Sitz-​/​Stehplätze zugewiesen werden. Maximal zehn Prozent der Plätze dürfen Stehplätze sein. Auch für Volks– und Stadtfeste erhöht sich die zugelassene Zahl der Besucherinnen und Besucher bei genereller Beschränkung auf 50 Prozent: maximal 5.000 Besucherinnen und Besucher bei 2G. Maximal 10.000 Besucherinnen und Besucher bei 2G+.

241 Aufrufe

237 Wörter

59 Minuten Online



