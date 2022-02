„Projekt“ in Essingen: Freilerner-​Schule oder Kinderbetreuung?

Foto: Max Vogt

Seit einigen Tagen steht der Verdacht im Raum, dass bei Essingen illegal eine sogenannte Freilerner-​Schule eingerichtet wurde. Sowohl das Schulamt Göppingen als auch die Gemeinde Essingen haben Kontakt zu jener Frau aufgenommen, die das Projekt initiiert hat.

Dienstag, 08. Februar 2022

Nicole Beuther

37 Sekunden Lesedauer



Hofrichter betont aber auch, dass es aktuell noch offene Fragen gebe, man den Sachverhalt weiter prüfe und weiteren Hinweisen nachgehe.





Was genau geprüft wird und wie sich Vertreter des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport äußern, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Ort des Geschehens ist ein ehemaliger Bauernhof in Hermannsfeld, ein Schild am Eingang verweist auf den beim Schulamt nicht eingetragenen Verein Junge Freilandmenschen. Das Projekt mache eher den Anschein einer Kinderbetreuung an einigen wenigen Wochentagen von montags bis mittwochs, so Jörg Hofrichter, Amtsleiter des Staatlichen Schulamts Göppingen, im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Bislang gebe es keine nachweisbaren Anhaltspunkte für die Existenz einer „Schule“ oder von „Unterricht“.

