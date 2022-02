Trauer um Architekt und Baubürgermeister i.R. Konrad Wahl

Foto: fawa

Konrad Wahl ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Ab 1966 war er Baubürgermeister und ab 1972 bis 1991 auch Erster Beigeordneter der Stadt Schwäbisch Gmünd. Als selbstständiger Architekt hat er ebenfalls Bleibendes geschaffen.

Dienstag, 08. Februar 2022

Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer



Was Architekt und Baubürgermeister Konrad Wahl in Gmünd und speziell auch im Stadtteil Bettringen geschaffen hat, das begegnet dem Bürger oder auch einem Gast sozusagen täglich auf Schritt und Tritt. Kein anderer Stadtbaumeister hat im 20. Jahrhundert mit einer solchen Vielzahl von Bauwerken und Entwicklungsprojekten das Erscheinungsbild von Schwäbisch Gmünd so geprägt und die Stadt so vorangebracht wie Konrad Wahl. Er ist vor einigen Tagen im Alter von 92 Jahren verstorben. Auf Wunsch seiner Familie wurde er im engsten Kreise und aller Stille bereits zu Grabe getragen.





Die Rems-​Zeitung erinnert am 8. Februar an einen Mann, der in Gmünd Großes geleistet hat, ohne sich selbst dabei groß in den Vordergrund zu stellen!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



157 Aufrufe

147 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen