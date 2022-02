Was macht Mikroplastik mit uns?

Kunststoffe sind überall – und kaum verzichtbar. Doch über die Atemwege oder über Fische auf dem Teller gelangt das fein zersetzte Material überallhin in dem Körper. Das könnte etwa zu Demenz, Adipositas oder Schlaganfällen führen.

Dienstag, 08. Februar 2022

Thorsten Vaas

Plastik ist leicht, formbar, witterungsfest und kann sowohl transparent als auch herrlich bunt sein. Dazu ist es sehr preiswert, was es für unzählige Produkte als Verpackung oder Träger von Duft-​oder Farbstoffen begehrt macht. Doch ein buntes Plastikutensil hat auch eine dunkle Seite: Es wird aus Erdöl hergestellt, der Plastikmüll verschmutzt die Weltmeere, und kleinste Plastikpartikel gelangen ständig in die Luft, den Boden und in unser Trinkwasser.

