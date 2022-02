Impfen in Zahnarztpraxen: Gmünder Zahnärzte sehen geringe Nachfrage

Foto: picture alliance/​dpa/​dpa-​Zentralbild | Sebastian Willnow

Der Bund weitet seine Impfkampagne aus, seit dem 8. Februar kann auch in Apotheken geimpft werden. Zahnärzte und Tierärzte sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, heißt es vom Sozialministerium. Man wolle so niederschwellige Impfangebote schaffen. In den Zahnarztpraxen von Schwäbisch Gmünd sieht man die Notwendigkeit dafür momentan nicht gegeben.

Mittwoch, 09. Februar 2022

Sarah Fleischer

„Klar können wir das“- Mit dieser Aussage trifft eine Gmünder Zahnärztin das Meinungsbild ihrer Kolleginnen und Kollegen. Aber: viele zweifeln an der Nachfrage. „Der Andrang bei Impfungen lässt momentan überall nach, bei den Hausärzten, bei den Impfzentren… ich glaube nicht, dass sich dann ausgerechnet jemand beim Zahnarzt impfen lässt“, erklärt sie. Ein weiterer Zahnarzt hätte die notwendigen Schulungen gerne besucht, sie seien aber alle ausgebucht gewesen. Andere sprechen sich für das Impfen aus, sehen aber die Möglichkeit dazu in ihrer Praxis nicht gegeben.



Auch die Kassenzahnärztliche Vereinigung betont, dass sich ihre Mitglieder seit Pandemiebeginn für eine Beteiligung der Zahnärzte an der Impfkampagne ausgesprochen hätten, allerdings sei bisher der rechtlich Rahmen dafür nicht geschaffen, heißt es von der Pressestelle.

Der Wille ist also vorhanden, eine dringende Notwendigkeit sehen die meisten Zahnärzte in Gmünd momentan allerdings nicht.





