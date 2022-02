Land fördert PoC-​PCR-​Tests in Apotheken mit 750.000 Euro

Foto: fleisa

An PCR-​Tests hängt viel: Anfang und Ende der Quaratäne oder auch der Genesenenstatus. Aufgrund der steigenden Nachfrage durch Omikron sollen in Baden-​Württemberg künftig auch Apotheken PCR-​Tests durchführen können – mit Ergebnissen in unter einer Stunde.

Mittwoch, 09. Februar 2022

Sarah Fleischer

Die meisten durchgeführten PCR-​Tests sind zur Zeit Real-​Time-​PCRs, bei denen die Proben in ein Labor geschickt werden und die Ergebnisse frühstens nach 24 Stunden vorliegen. Das Land Baden-​Württemberg will nun zur Ausweitung der Testkapazitäten auch Apotheken einbinden. 600 Apotheken in Baden-​Württemberg würden bereits Corona-​Testungen anbieten, so Frank Eickmann, Pressesprecher des Landesapothekerverbandes, etwa 80 davon auch PCR-​Tests. Damit die ohnehin am Limit arbeitenden Labore nicht zusätzlich mit Proben aus Apotheken belastet werden, finanziert das Land mit 750.000 Euro die Beschaffung von 500 sogenannter Point-​of-​Care-​PCR-​Geräten: Diese ermöglichen eine Analyse der Proben vor Ort und liefern innerhalb von 30 bis 45 Minuten ein Ergebnis. „So soll das Netz an leicht erreichbaren PCR-​Testungen ausgebaut werden“, erklärt Eickmann.

In Schwäbisch Gmünd allerdings bietet momentan keine Apotheke PCR-​Testungen an, zwei führen Schnelltests durch. Aktuell lägen ihr keine Informationen vor, dass ein PoC-​PCR-​Gerät angeschafft werden solle, teilt eine Apothekerin auf Anfrage mit.







Was der Landesapothekerverband über die zusätzliche Aufgabe denkt und ob die schnellere PCR-​Variante wirklich zuverlässig ist, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



