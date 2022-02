Schach: Neustart nach den Faschingsferien

Foto: Tannhäuser

Seit Anfang Dezember ruht der Spielbetrieb im Schachbezirk Ostalb auf Bezirks– und Kreisebene. Nur auf Verbandsebene fanden in der Ober– und Verbandsliga einige wenige Begegnungen statt. Zu sehr hatte die Corona-​Welle auch den Schachsport im Griff.

Mittwoch, 09. Februar 2022

Alex Vogt

Jetzt freut sich der Bezirksvorsitzende Alexander Ziegler, der in den vergangenen Wochen und Monaten wegen der Sorgen um den Schachsport immer wieder schlaflose Nächte hatte, Folgendes zu verkünden: „Der Schachbezirk Ostalb steht wieder auf. Wir lassen den Schachsport wieder aufleben und stellen die Weichen für eine Fortsetzung des Spielbetriebs.“ In zwei außerordentlichen Bezirksversammlungen, die online stattfanden, einigten sich die Vereine auf eine gemeinsame Linie.





Die wesentlichen Entscheidungen im Überblick:

• In den beiden Gruppen der Landesliga spielen die beiden Gruppenersten in Überkreuzspielen den Meister aus, die beiden letzten Mannschaften jeder Gruppe die Absteiger.







Alexander Ziegler wünscht allen Vereinen wieder einen regelmäßigen Spiel– und Übungsbetrieb und hofft auf die Mitwirkung und Unterstützung der jeweiligen Vereinsmitglieder.

• Der Spielbetrieb startet am Sonntag, 6. März, mit den aktuellen Hygienevorschriften.• Der Terminplan wird in allen Ligen aktualisiert – die neu festgelegten Spieltage werden nicht mehr verlegt.• Das Zurückziehen von Mannschaften wird nicht sanktioniert, diese Teams sind dann aber die Absteiger.• Nachmeldungen sind in allen Ligen noch bis zum zweitletzten Spieltag möglich.

