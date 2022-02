St. Elisabeth in Gmünd: Großer Sanierungsbedarf

Foto: nb

Im Herbst soll der Startschuss für die Umbaumaßnahme im Haus St. Elisabeth erfolgen. Der Sanierungsbedarf in dem über 120 Jahre alten Gebäude in der Klösterlestraße in Gmünd ist groß.

Mittwoch, 09. Februar 2022

Nicole Beuther

34 Sekunden Lesedauer







Wer an der Finanzierung beteiligt ist und wie viele Spenden und Zuschüsse noch benötigt werden, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Der Caritas Ostwürttemberg geht es vor allem darum, die Aufnahmekapazität für wohnungslose Menschen im Haus St. Elisabeth zu erhöhen und für Frauen und Männer im Aufnahmehaus getrennte Bereiche zu schaffen. Der erste Schritt – der Umzug des Hausmeisters ins benachbarte Haus St. Martin – ist erfolgt. Die Wohnung im obersten Stockwerk ist somit frei und dem Beginn der Sanierungs– und Umbaumaßnahme steht nichts im Wege. Fast zumindest. Denn auch wenn bislang 200.000 Euro an Spenden eingegangen sind, ist die vollständige Finanzierung der Maßnahme noch nicht erreicht.

