Aalener Solidarität in Blau-​Gelb

Foto: Thomas Siedler

Für den Frieden und gegen den von Russlands Präsident Wladimir Putin begonnenen Krieg haben sich am Montagabend rund 1000 Menschen unter dem Motto „#StandWithUkraine“ vor dem Rathaus versammelt.

Dienstag, 01. März 2022

Alexander Gässler

Viele hielten Plakate in den Händen mit der Aufschrift: „Stoppt Putin!“ oder „Solidarität mit der Ukraine!“ Die ukrainischen Landesfarben schimmerten auf Fahnen und Plakaten und sogar das Aalener Rathaus war in Blau und Gelb getaucht. Die leuchtenden Rathausmauern gaben eine schönen Rahmen für das Städtische Orchester, das zu Beginn „Hope“ (Hoffnung) spielte – ein Gänsehautmoment.





Was die Redner in Aalen von Präsident Putin gefordert haben, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



