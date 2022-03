Bienen-​freundlicher Garten: Vielfältig und naturnah

Foto: Andrea Hohlweck BUND

Der Frühling kommt, und mit ihm auch das Summen zwischen den Blumen. Doch viele Bienenarten gelten inzwischen als gefährdet, sie stehen auf der Roten Liste. Den eigenen Garten Bienen-​freundlicher zu gestalten, ist dabei gar nicht schwer.

Dienstag, 01. März 2022

Sarah Fleischer

Was ein Sandarium ist, warum die Wildbiene für uns wichtiger ist als gedacht und was Dachziegel mit Bienen-​freundlichen Gärten zu tun haben, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.