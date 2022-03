Das Congress-​Centrum Stadtgarten hat einen neuen Manager

Björn Lösch ist 45 Jahre alt, stammt aus Mutlangen, ist in der Welt herumgekommen und setzt auf Teamlösungen, um die gute Gmünder Stube nach zwei Pandemiejahren wieder nach vorne zu bringen

Dienstag, 01. März 2022

Alexander Gässler

Corona war Gift für die Veranstaltungsbranche. Das bekam auch das Congress-​Centrum Stadtgarten zu spüren. Wenngleich sich der Umsatzrückgang im Rahmen hielt. Inzwischen hat der Gemeinderat einen neuen Geschäftsführer für den städtischen Eigenbetrieb gewählt. Am Dienstag wurde er bei einem Pressegespräch vorgestellt. Im Mai tritt Björn Lösch seine neue Stelle an.





Was der Neue vorhat und wie er das Potenzial des CCS ausbauen will, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



