Ukraine-​Hilfe: Schwäbisch Gmünd sucht Wohnraum für Flüchtlinge

Foto: gäss

Der Krieg in der Ukraine lässt niemand in der Stadt kalt. Das sagt Erster Bürgermeister Christian Baron. Nun sucht die Stadtverwaltung Wohnraum für Flüchtlinge.

Dienstag, 01. März 2022

Alexander Gässler

55 Sekunden Lesedauer



Aber die Stadt Schwäbisch Gmünd belässt es nicht bei bloßer Symbolik, sondern schließt sich der Ukraine-​Hilfe des Landkreises an. Die Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität für die Menschen in der Ukraine sei riesengroß, sagt Baron. Die Stadt Schwäbisch Gmünd bereitet sich derzeit vor allem mit der Suche nach Wohnraum und Unterbringungsmöglichkeiten auf die Ankunft von Flüchtenden vor. Damit genügend Wohnraum zur Verfügung steht ruft die Stadtspitze alle Bürgerinnen und Bürger auf sich zu melden, wer temporär Wohnraum, für geflüchtete aus der Ukraine bereitstellen kann. Die Koordination liegt in den Händen von Birgit Schneider, Amt für Familie und Soziales, Rufnummer 07171/​603‑5040 oder per E-​Mail ukrainehilfe@​schwaebisch-​gmuend.​de entgegen.