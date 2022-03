„Krone“-Wirt aus Straßdorf feiert seinen 70. Geburtstag

Lothar Kaißer hat die Krone in Straßdorf ganz wesentlich mitgeprägt. Und nicht nur deshalb ist er in Gmünd bekannt – auch durch sein Engagement bei den „Swany Feet Warmers“ ist er vielen ein Begriff. Am 1. März wird er 70 Jahre alt.

Dienstag, 01. März 2022

Nicole Beuther

Über 100 Jahre ist es her, seit die Geschichte der Krone in Straßdorf ihren Anfang nahm. Maria Kaißer, Wirtstochter vom Wäscherschloss, und Gregor Kaißer, Landwirt von Oberhausen bei Rechberghausen, erwarben am 19. Mai 1919 das Anwesen in Straßdorf. Die Liebe zur Gastwirtschaft wurde seitdem von Generation zu Generation weitervererbt — auch an Lothar Kaißer.





Über die vergangenen Jahre, speziell seine zwei großen Leidenschaften — das Kochen und die Musik — berichtet die RZ in der Dienstagausgabe.











