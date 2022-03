Ukraine-​Krieg: Erste Flüchtlinge kommen nach Gmünd

Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen am Mittwoch in Schwäbisch Gmünd an. 34 Personen werden im Schönblick aufgenommen, darunter neun Rollstuhlfahrer und sieben Kinder zwischen zwei und 16 Jahren.

Dienstag, 01. März 2022

Thorsten Vaas

„Sie stammen aus dem Großraum Luzk, einer Stadt im Nordwesten der Ukraine“, sagt Gerhard Schwemmle, Verwaltungsleiter auf dem Schönblick. Er und die Mitarbeiter auf dem Schönblick haben in den vergangenen Tagen die Zimmer im Seminarhaus für die insgesamt 34 Personen vorbereitet. Viel Zeit blieb nicht. Die Anfrage der Deutschen Evangelischen Allianz erreichte die Gmünder am Freitag, am Samstag fiel die Entscheidung, der Gruppe aus er Ukraine Zuflucht zu bieten — und zwar so lange, bis wieder Frieden in ihrer Heimat herrscht.





Mehr darüber lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Auch in Mutlangen ist die Hilfsbereitschaft groß. — darum geht es in unserem Artikel Spenden für die Ukraine: Eine große Welle der Hilfsbereitschaft in Mutlangen.

