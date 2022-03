Bauserie: Was ist der Mietpreisspiegel?

Gut die Hälfte aller Deutschen lebt in einer Mietwohnung. Besonders in großen Städten ist der Markt hart umkämpft. Um Orientierung zu bieten, wird vielerorts regelmäßig der Mietspiegel erstellt – so auch aktuell in Gmünd.

Donnerstag, 10. März 2022

Sarah Fleischer

Aktuell läuft im Raum Schwäbisch Gmünd die Erhebung für den qualifizierten Mietspiegel 2022. Noch bis zum 21. März kann der vierseitige Fragebogen online oder in Papierform ausgefüllt werden. „Wir sind mit den Rückmeldungen bislang sehr zufrieden“, sagt Gerhard Hackner, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. Alle zwei Jahre werde der Mietspiegel fortgeführt, alle vier Jahre erneuert. Dieses Mal kommen sogar noch einige Gemeinden hinzu, die bislang nicht erfasst waren. Qualifiziert bedeute in diesem Fall, dass wissenschaftliche Standards eingehalten werden müssen, damit die Aussagekraft verlässlich sei und die Auswertung anerkannt werde. Das unterschiede ihn vom einfachen Mietspiegel, erklärt Hackner.

Abgefragt werden etwa der Mietpreis, Alter, Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung. All diese Faktoren beeinflussen die Angabe eines angemessenen Quadratmeterpreises.



„Der Mietspiegel bietet eine wichtige Orientierung und einen Maßstab für Mieter und Vermieter, denn er spiegelt den Durchschnitt der ortsüblichen Miete wieder.“

Wer auf der Grundlage des Mietspiegels von 2020 den laut Mietspiegel angemessenen Preis für eine Wohung erfahren möchte, findet dazu auf der Website der Stadt Gmünd einen Online-​Fragebogen





Wie hoch die Nettokaltmiete in Schwäbisch Gmünd bei der letzten Erhebung war und wie der Ostalbkreis im landesweiten Vergleich abschneidet, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Teil eins der Serie finden Sie auf unserer Website.

