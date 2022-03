Münsterbauverein Gmünd: Benefiz-​Verkauf von Regenschirmen

Von links: Martin Röttele (Röttele Männermoden), Andrea Rack (Münsterbauverein) mit Münster-​Handtuch, Hans-​Dieter Beller (Münsterbauverein) und Dekan Robert Kloker mit Münster-​Seife. Der Verkauf der Schirme startet am kommenden Montag; die Gmünd-​Motive darauf stammen von Johannes Paus. Ziel des Münsterbauvereins ist die Erhaltung des Heilig-​Kreuz-​Münster, der Johanniskirche und des Glockenturms. Die Spenden der Verkaufsaktion kommen dem Münster zugute.

Der Benefiz-​Verkauf von Regenschirmen im Jahr 2020 war ein voller Erfolg für den Münsterbauverein Gmünd. Ab Montag, 14. März, können die Bürger erneut einen Schirm mit Gmünd-​Motiven kaufen und damit zum Erhalt des Münsters beitragen.

Donnerstag, 10. März 2022

Nicole Beuther

37 Sekunden Lesedauer



Die elf Bauabschnitte des Heilig-​Kreuz-​Münster im Zeitraum 2020 bis 2030 sind nicht nur langwierig, sondern auch teuer. Geplant wird mit Gesamtkosten von 5,55 Millionen Euro. Jährlich beteiligt sich auch der Münsterbauverein an den Kosten – der Grund, weshalb immer wieder neue Verkaufsaktionen in die Wege geleitet werden. Richtig erfolgreich war 2020 der Benefiz-​Verkauf von Regenschirmen mit Gmünder Motiven – daran möchte man anknüpfen. Ab Montag, 14. März, können die Bürger erneut einen Schirm mit Gmünd-​Motiven kaufen (Röttele, Einhorn-​Apotheke, Pfarrbüro Münster und St. Franziskus) und damit den Erhalt des Münsters unterstützen. Bald schon wird es auch wieder einen Verkaufsstand auf dem Wochenmarkt geben, an dem Schirme, Handtücher und Seifen verkauft werden; außerdem Schoko-​Hasen vom Kloster Bonlanden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



249 Aufrufe

150 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen