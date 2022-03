Sportler, Kulturtreibende und Blutspender in Waldstetten geehrt

Foto: gn

Am Mittwoch fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit die traditionelle jährliche Ehrung der erfolgreichen Sportler, Kulturtreibenden und der Blutspender im Waldstetter Löwenforum statt. Auch die Verleihung des Umweltpreises stand wieder auf der Tagesordnung.

Donnerstag, 10. März 2022

Nicole Beuther

Wer alles geehrt wurde, darüber berichtet die RZ ausführlich in der Donnerstagausgabe.



Nach zwei Musikstücken des Percussionsensembles der Musikschule Waldstetten unter der Leitung von Manfred Fischer begrüßte Bürgermeister Michael Rembold die zahlreichen Gäste. Dies sei eine Veranstaltung, die ihm besonders am Herzen liege und einer der schönsten Anlässe in der Gemeinde, weil dieser Abend eine Wertschätzung für die Menschen im Ehrenamt sei, betonte der Schultes. Das Ehrenamt sei das Salz in der Suppe, die Seele der Gemeinde.

