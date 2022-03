Erste Waschanlage fürs Fahrrad im Ostalbkreis

Foto: hs

Die erste Fahrradwaschanlage im Ostalbkreis hat den Testlauf in der Goethestraße auch mit Lehm aus den Weststadt-​Baustellen bestanden. Florian Schmidt denkt bereits an einen typisch schwäbischen Putzsamstag.

Freitag, 11. März 2022

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer







Wie die Anlage funktioniert und woher die Technik stammt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Was für pflegebewusste Autobesitzer mit ihrem sprichwörtlichen Heilix Blechle längst selbstverständlich ist, gibt’s nun in Schwäbisch Gmünd erstmals auch für die wachsende Zahl an Drahteseln: Bei Fahrrad Schmidt an der Goethestraße in der Gmünder Weststadt ist nun nach Firmenangaben die erste automatische Fahrradwaschanlage im Ostalbkreis in Betrieb genommen worden.

