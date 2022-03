„Musik verbindet“: Benefizkonzert für Gmünder Ukrainehilfe

Musikschulleiter Friedemann Gramm hatte die spontane Idee dazu. Auch russische Musikerinnen und Musiker sind am Samstag, 19. März, im Festsaal des Prediger dabei. Spenden sind ausdrücklich erwünscht.

Die Kunst setzt ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Am Samstag, 19. März, wird es im Festsaal des Prediger ein Benefizkonzert geben. „Musik verbindet“, sagt OB Richard Arnold. Und dass auch russischstämmige Musikerinnen und Musiker dabei sind, zeigt ihm, dass es in Schwäbisch Gmünd keine Gräben gibt.





