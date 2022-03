Polizei sucht Zeugen: Geldbörsen in Alfdorf und Lorch entwendet

Symbolbild

Zweimal wurden am Freitag auf dem Parkplatz von Lebensmittelmärkten Geldbeutel entwendet — ein Vorfall ereignete sich in Alfdorf, ein weiterer in Lorch. Die Polizei sucht Zeugen.

Freitag, 11. März 2022

Nicole Beuther

1 Minute 26 Sekunden Lesedauer



Ein 64-​jähriger Mann wurde am Freitagvormittag kurz nach 10 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße in Alfdorf von einem fremden Pärchen angesprochen, das sich nach einer Wegbeschreibung erkundigte. Das spätere Opfer erklärte den beiden mittels seines Handy den Weg. Währenddessen griff vermutlich die fremde Frau unbemerkt in die Jackentasche des 64-​Jährigen und entwendete dessen Geldbörse, in der sich neben Ausweispapieren, Geldkarten auch etwa 90 Euro befand. Von den Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Die Frau war etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hatte eine normale Statur, trug eine weiße Steppjacke und eine Kopfbedeckung. Ihr etwa gleichaltriger Begleiter war ca. 170 cm groß, schlank und trug eine blaue Jeans. Seine Haare waren dunkel und kurz geschnitten. Die fremden Personen sprachen gebrochen Deutsch und waren laut Zeugenbeschreibung augenscheinlich osteuropäischer Herkunft.







Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Lorch. Vermutlich ein Pärchen entwendete am Freitag gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Maierhofstraße die Geldbörse einer 70 Jahre alten Frau. Vermutlich spähten die Diebe die Frau zuvor im Kassenbereich aus und gingen später auf dem Parkplatz dicht an ihr vorbei und entwendeten hierbei die Börse. Bereits am Donnerstag ereignete sich ein ähnlicher Diebstahl bei einem daneben befindlichen Discounter, wo ein 73-​Jähriger angerempelt wurde und später dann den Diebstahl seines Geldbeutels bemerkte. Das Pärchen in Lorch wird wie folgt beschrieben: Die Frau war eher klein und kräftig, trug eine hellblaue Strickmütze, dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Freizeitschuhe mit weißer Sohle, führte weißen Rucksack bei sich. Der Mann war ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, trug eine Basecap, blau-​weiß-​gelbe Jacke mit weißen Ärmeln.





Wer zu den tatverdächtigen Personen in Alfdorf Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizei in Welzheim unter Telefon 0 71 82/​9 28 10 in Verbindung setzen. Hinweise zum Pärchen in Lorch bitte an den Polizeiposten Lorch unter Telefon 0 71 72/​73 15.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



290 Aufrufe

344 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen