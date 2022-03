Wie gefährlich ist der Riesen-​Bärenklau?

Manche Pflanzen aus anderen Teilen der Welt können Ökosysteme und die Gesundheit von Menschen gefährden. Vor allem Arten aus wärmeren Regionen verbreiten sich durch den Klimawandel auch stärker bei uns. Einige könnten eine wichtige Rolle beim Umbau des Waldes spielen.

Einige Arten können auch dem Menschen gefährlich werden. So etwa der Riesen-​Bärenklau, einer der bekanntesten Migranten aus dem Pflanzenreich in Deutschland. Die Blätter der bis zu drei Meter hohen Stauden enthalten phototoxische Stoffe, die bei Sonneneinstrahlung auf der Haut starke Verbrennungen verursachen können. Die Art stammt aus der Kaukasusregion und wurde wegen ihrer eindrucksvollen Blütenstände als Zierpflanze in Europa eingeführt. Aufgrund seiner großen Durchsetzungskraft konnte sich der Riesen-​Bärenklau seit den 1960er-​Jahren massenhaft hierzulande verbreiten.

