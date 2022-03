Alfdorf-​Voggenberg: Tödlicher Unfall bei Baumfällarbeiten

Ein 40-​jähriger Mann ist am Samstag bei Baumfällarbeiten auf der Gemarkung Alfdorf-​Voggenberg ums Leben gekommen. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Der Mann wurde nach Angaben der Polizei gegen 12.45 Uhr tot aufgefunden. Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der 40-​Jährige in einem Wald bei Voggenberg einen Baum gefällt hatte, der durch einen weiteren Baum in eine andere als die vorgesehene Fallrichtung abgewiesen wurde. Der Baum fiel in die Richtung des Mannes und klemmte ihn an einem weiteren Baum ein. Der 40-​Jährige erlag noch vor Ort an seinen Verletzungen.

