Ausflugstipp: Der Biberlehrpfad Wört

Foto: Christian Frumolt

Entlang des Biberlehrpfads Wört geben Informations– tafeln über das Bibergebiet und die Biologie des Bibers Auskunft. Der Rundweg ist auch für Familien mit Kindern interressant. Und am Anfang beziehungsweise am Ende des Rundwegs gibt es einen Grillplatz am Weiher in Benzenzimmern.

Samstag, 12. März 2022

Edda Eschelbach

42 Sekunden Lesedauer



Der Biber – das größte europäische Nagetier. Wört bietet durch zahlreiche Gewässer und das reiche Nahrungsangebot optimale Lebensräume für Biber. Dadurch ist an allen Fließ– und Stillgewässern mit Biberspuren zu rechnen. Beim Biberlehrpfad Wört handelt es sich um einen ca. 2,2 Kilometer langer Rundweg durch die vom Biber gestaltete Gewässerlandschaft nordwestlich von Benzenzimmern. Der Erlebnispfad ist zu allen Jahreszeiten frei zugänglich und auch für Familien mit Kindern äußerst interessant. Ausgangspunkt ist der Weiher am westlichen Ortsrand von Benzenzimmern mit Grillmöglichkeit.





Ausführlich beschrieben wird der Bibererlebnispfad, wie viele andere Ausflugstipps, unter deine​-ostalb​.de, und hier ist der Geheimtipp ebenfalls zu finden. Auch auf komoot wird der Biberlehrpfad erwähnt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch im iKiosk.



