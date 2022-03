Gmünder Stadtlauf: Stefan Hendtke gewinnt Halbmarathon vor Johannes Großkopf

Foto: Zimmermann

Beim von der DJK Gmünd ausgerichteten 36. Gmünder Stadtlauf sind 628 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die drei Distanzen zwischen fünf und 21,1 Kilometer gegangen. Im Halbmarathon kommt der Sieger vom SC Potsdam.

Samstag, 12. März 2022

Alex Vogt

54 Sekunden Lesedauer



Beim Zehn-​Kilometer-​Lauf siegten Maximilian Walter (TV Schriesheim) in 32:22 sowie Sandra Burkhardt (Sponsoring by Ralph Ehmann) in 39:50 Minuten. Michael Digel (Sparda-​Team Rechberghausen)/17:24 Minuten) und Kathrin Lehnert (MTG Mannheim/19:04 Minuten) waren am schnellsten auf der Fünf-​Kilometer-​Distanz unterwegs.



Den Team-​Cup über jeweils zweimal fünf Kilometer gewannen bei den Männern Andreas Friedrichs/​Daniel Kuhnert (Feuerwehr Schwäbisch Gmünd Abteilung Innenstadt/39:32 Minuten), bei den Frauen Johanna Würsching/​Jolina Stoll (Team Jojo/42:30) und im Mixed Sandra Mayer-​Hellener/​Ralf Braun (Vier Peh Duo/45:06).







Die Berichte zu den einzelnen Läufen und Stimmen der jeweiligen Siegerinnen und Sieger lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 14. März.







Stefan Hendtke hat auf der 21,1 Kilometer langen Strecke seine Konkurrenz klar distanziert. Nach einer Stunde, sieben Minuten und 24 Sekunden sicherte sich der Läufer des SC Potsdam in einer sehr bemerkenswerten Zeit den Halbmarathon-​Sieg vor Lokalmatador Johannes Großkopf (Sparda-​Team Rechberghausen/1:12:13) und Tobias Babel (LAV Stadtwerke Tübingen/1:13:26). Bei den Frauen ging der Halbmarathon-​Sieg an Lisa Schulz aus Stuttgart, die nach einer Stunde, 28 Minuten und 55 Sekunden im Ziel war. Das Podest komplettierten Saskia Mangold (TF Feuerbach/1:31:14) und Tanja Massauer (Sparda-​Team Rechberghausen/1:31:28).

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



218 Aufrufe

217 Wörter

41 Minuten Online



Beitrag teilen