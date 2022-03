Mountainbike: Sven Strähle nimmt es in Südafrika mit der Weltspitze auf

Foto: German Technology Racing

Mit dem Team German Technology Racing erfüllt sich Elite-​Fahrer Sven Strähle zusammen mit seinem Teamkollegen Luis Neff einen lange gehegten Wunsch: Die beiden nehmen am prestigeträchtigsten Rennen der Welt in Südafrika teil. Ab dem 20. März jagt der 26-​jährige Böbinger bei Kapstadt gegen die Weltspitze über Stock und Stein.

Samstag, 12. März 2022

Benjamin Richter

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Wenn am 20. März in Südafrika der Startschuss für das Cape Epic, das wohl bekannteste und meistverfolgte Mountainbike-​Rennen der Welt, fällt, dann ist in der diesjährigen Auflage auch ein Böbinger mit von der Partie. Sven Strähle ist mit seinen Mannschaftskollegen vom German Technology Racing Team aus Untermünkheim nach Stellenbosch bei Kapstadt gereist, um sich schon in der Woche vor dem Start für die kräftezehrenden Fahrten zu akklimatisieren. Während des Gesprächs mit der Rems-​Zeitung per Videotelefonie suchte der 26-​Jährige im Hotelzimmer Schutz vor der Spätsommersonne, die die Temperaturen momentan bis auf 37 Grad treibt.

„Das ist für mich nicht irgendein Etappenrennen, es gehört zu meinen Karrierezielen“, stellt Sven Strähle klar, der im Team mit seinem langjährigen Freund Luis Neff (links im Bild) antreten wird. Alljährlich trifft sich bei der seit 2004 ausgetragenen Wettfahrt, die der Mountainbike-​Olympiasieger Bart Brentjens schon als die „Tour de France des Mountainbikens“ bezeichnete, das „Who is Who“ des Sports am Kap der Guten Hoffnung. Klar, dass da die Startplätze begehrt – und sehr schwer zu bekommen sind, zumal der Veranstalter Fahrern, die schon in den Vorjahren dabei waren, Vorrang einräumt.





Wie sich Neff und Strähle einen Startplatz gesichert haben und welches Ziel sie beim Cape Epic erreichen wollen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 12. März.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



187 Aufrufe

258 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen