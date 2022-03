Samstagsreportage: Bahnprojekt unter Gmünder Volldampf

Märklin-​Geschäftsführer Wolfrad Bächle aus Schwäbisch Gmünd und sein Team haben mit dem Märklineum in Göppingen eine Attraktion fürs Stauferland gestaltet. Aktuell entsteht eine internationale Outdoor-​Modellbahnanlage.

Samstag, 12. März 2022

Edda Eschelbach

Der Blick in das neue Museum, das Märklineum, und die entstehende Modellbahnanlage sind in der Samstags-​Reportage der Wochenendausgabe beschrieben. Die vollständige Ausgabe der Rems-​Zeitung ist auch im iKiosk zu lesen.



Märklin in Göppingen – und bis 1991 auch in Schwäbisch Gmünd – ist schon seit 1859 eine Traumfabrik. Früher für Erfüllung von Kinder-​Sehnsüchten nach Puppenküchen und Dampfmaschinen. Heute für Spiel– und Sammelleidenschaft über alle Altersgrenzen hinweg. Märklin ist Weltmarktführer in der Branche hochwertiger Modelleisenbahnen. Unfreiwillig hat Corona dem Modellbahn-​Hobby insgesamt und damit auch Märklin mächtig Volldampf gegeben.

