Tipps zum Spritsparen

Diesel und Benzin sind derzeit auf einem Rekordniveau. Experten geben Empfehlungen, wie sie Sprit sparen lässt.

Ein Auto mit kaltem Motor verbraucht deutlich mehr Kraftstoff als ein Auto mit Motor auf Betriebstemperatur, erklärt der ADAC. Die ideale Temperatur erreicht der Motor jedoch erst nach einer gewissen Fahrtzeit. Zudem ist der Verschleiß der Motorteile in kaltem Zustand höher. Kurze Strecken, zum Beispiel zum Bäcker um die Ecke, können häufig auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigt werden. Mehrere Einzelfahrten können kombiniert werden, dann bleibt der Motor während der Stopps auf Betriebstemperatur. Nicht nur auf die Strecke kommt es an, sondern auch auf die Geschwindigkeit. Optimal sei ein gleichmäßiges Reisetempo unter 130 Kilometer pro Stunde, rät der Tüv Nord. Denn je schneller man fährt, desto größer ist der Luftwiderstand. Und ganz grundsätzlich: Ein stehendes Auto spart am meisten Sprit.

