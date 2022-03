Übers Wochenende auf Schatzsuche gehen

Frühlingsgefühle erwachen derzeit auch in der Tierwelt. Dieses farbenfrohe Buchfinkmännchen könnte bereits auf Brautschau sein. Foto: urdu

Die Temperaturen steigen, die Sonne lockt die Menschen ins Freie. Man trifft sich wieder zum Kaffee auf dem Marktplatz. Wer noch ohne Gesprächspartner sitzt, kann die Zeit auch nutzen, um die Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung zu studieren.

Samstag, 12. März 2022

Edda Eschelbach

56 Sekunden Lesedauer



In dieser Woche geht es in der Reportage um einen Schatz. So zumindest sehen das der aus Schwäbisch Gmünd stammende Märklin-​Geschäftsführer Wolfrad Bächle und der Leiter des neuen Märklin-​Museums, dem „Märklineum“ in Göppingen, Uwe Müller – und nicht nur sie. Sie gewähren einen Blick in ihr Museum und auf die derzeit entstehende Eisenbahnanlage, die mit rund 400 Quadratmetern zu den größten Deutschlands zählt.







Auch der Ausflugstipp ist bei schönem Wetter besonders schön: Der Biberlehrpfad Wört ist ein ca. 2,2 Kilometer langer Rundweg durch die vom Biber gestaltete Gewässerlandschaft nordwestlich von Benzenzimmern.







Mit etwa 80 Einwohnern ist der Alfdorfer Ortsteil Enderbach ein überschaubares Fleckchen. Auch hier sind Schätze zu finden. Einer davon ist der Hofladen Linckh. Das Umland des Weilers ist wunderschön für lange Spaziergänge und anschließend bietet sich das Gasthaus Lamm zur Einkehr an.







Schöne Fotos, viele Rätsel und Berichte aus dem Bildungswesen rund um Schwäbisch Gmünd tragen zum Inhalt der Wochenendausgabe ebenso bei, wie die Leserinnen und Leser, die sich hier in ihren Leserbriefen äußern.







Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung finden Sie auch digital im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



162 Aufrufe

224 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen