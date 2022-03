Rudolf Böhmler erinnert sich an Begegnung mit Putin

Foto: tv

Seine politische Karriere hat Rudolf Böhmler oft nach Russland geführt. Der Gmünder leitete bis 1995 die Abteilung Internationale Angelegenheiten im Staatsministerium, als er einmal nach Sankt Petersburg reiste. Am Flughafen wurde er abgeholt von einem Mann, der 30 Jahre nach dem Treffen über Nacht Krieg in Europa mit der Ukraine angefangen hat. Sein Name: Wladimir Putin. Böhmler erinnert sich.

Sonntag, 13. März 2022

Thorsten Vaas

41 Sekunden Lesedauer



Der Schwäbisch Gmünder ehemalige Chef der Staatskanzlei, Rudolf Böhmler, hat Wladimir Putin drei Mal getroffen. „KGB-​Leute sind meist unnahbar und reserviert, das trifft bei ihm voll und ganz zu“, sagt Böhmler im Interview.





Das war 1992, als ich als Beauftragter der Ministerpräsidentenkonferenz zu Verhandlungen über die Ansiedlung von Russlanddeutschen Sankt Petersburg besucht habe. Putin holte mich damals vom Flughafen ab.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



499 Aufrufe

166 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen