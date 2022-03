Angebliche Schüsse in der Werrenwiesenstraße — Polizei entwarnt

Anwohner der Werrenwiesenstraße in Schwäbisch Gmünd gaben an, in der Nacht von Sonntag auf Montag Schüsse gehört zu haben. Die Polizei entwarnt, spricht von einem Fehlalarm.

Montag, 14. März 2022

Sarah Fleischer

„Wir waren übers Wochenende zwei mal in der Werrenwiesenstraße “, bestätigt Polizeisprecher Robert Kauer vom Polizeipräsidium Aalen. „Einmal in der Nacht von Samstag auf Sonntag, und einmal eben von Sonntag auf Montag.“ Beidesmal hätten Anwohner wegen Ruhestörung die Polizei verständigt, beim zweiten Einsatz sei es auch um körperliche Auseinandersetzung gegangen. „Einige Anwohner sagten auch, sie hätten Schüsse gehört“, sagt Kauer. „Wir konnten aber keine Schusswaffen feststellen.“ Was genau die Ursache der Schuss-​ähnlichen Geräusche war, habe man nicht herausfinden können.

