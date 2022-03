Digitalisierung der Pandemie: Die Suche nach der Blackbox

Foto: tv

Während sich die politische Diskussion um einen Freedom Day dreht, nimmt das Infektionsgeschehen wieder Fahrt auf. Der Ostalbkreis verzeichnet aktuell fast 10.000 aktive Fälle, allein über das Wochenende kamen knapp 1300 neue hinzu. Abseits dieser Debatte verursacht die schiere Anzahl der Fälle eine Menge Arbeit im Gesundheitsamt und den Gemeinden, wo seit Jahresbeginn eine weitere Software genutzt wird: das Rescuetrack Resource Board. Was macht das Programm, über das es wenig Informationen gibt? Eine Spurensuche.

Montag, 14. März 2022

Thorsten Vaas

58 Sekunden Lesedauer



Es ist bemerkenswert. Auffallend wenig Informationen gibt es zu einer Software, die man zum neuen Jahr im Kampf gegen die Pandemie auch im Ostalbkreis eingeführt hat. Es handelt sich um eine Anwendung von Rescuetrack, einer Reutlinger Softwarefirma aus dem Blaulichtgeschäft. Dreimal erwähnt des Sozialministeriums im September den Hersteller in Dokumenten zur Corona-​Pandemie. Es seien „zur Überwachung der Absonderung die Personendaten in der Software Rescuetrack zu erfassen“, steht im Konzept zur Kontaktpersonennachverfolgung. Wer weiter sucht, findet so gut wie nichts. Selbst auf der Homepage der Entwickler selbst liest man nur eine Zeile über diesen konkreten Anwendungsfall: „Registerabfrage: Das Quarantäne-​Register fragen Sie in diesem Modul ab.“ Mehr nicht. Ein Versehen? „Es ist wie eine Blackbox. Sie müssen sich an den Kunden wenden“, sagt ein Vertreter von Rescuetrack im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



205 Aufrufe

235 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen