Land plant Änderung von Teststrategie an Schulen und Kitas

Künftig zwei statt drei Corona-​Tests pro Woche, dazu keine fünf Wiedereintrittstestungen mehr — das sieht die neue Teststrategie an Schulen und Kitas in Baden-​Württemberg vor. Stimmt der Bund zu, tritt sie kommende Woche in Kraft.

Montag, 14. März 2022

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer



Im Laufe der Woche werden Bundestag und Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz beschließen. Dies ist Voraussetzung für die veränderte Corona-​Teststrategie für Schulen und Kitas des Landes Baden-​Württemberg. Bislang waren drei Corona-​Tests pro Woche Pflicht, nun sollen daraus zwei werden. Darüber hinaus sollen die Wiedereintrittstestungen entfallen, also die Testungen an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen nach einem Infektionsfall. Die zurückgefahrene Teststrategie sei Teil der Lockerungen von Corona-​Beschränkungen, wie Sozialminister Manne Lucha mitteilt. Trotzdem mahnt er zur Vorsicht; die Pandemie sei noch nicht vorbei. Auch in Betreuungseinrichtungen und in Schulen müsse man weiter mit Vorsicht vorgehen.



Für die finale Umsetzung neuer Strategien müssen die Länder aber noch auf die Beschlüsse des Bundes warten, um eine rechtliche Absicherung zu erhalten.







