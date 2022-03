Sanierung Waldstetter Torbrücke: Vorbereitungen beginnen

Foto: fleisa

Die Waldstetter Torbrücke hatte die Hauptprüfung 2018 nicht mehr bestanden — zu baufällig. Daher soll die Brücke nun zeitnah saniert werden. Erste Vorbereitungen haben begonnen.

Montag, 14. März 2022

Sarah Fleischer

Am Montagmorgen fand an der Waldstetter Torbrücke in Schwäbisch Gmünd eine Kreuzabnahme statt: Mithilfe eines Krans wurde das Kreuz mit Christus-​Statue demontiert. Zurück blieb lediglich der Sockel im Blumenbeet. Pressesprecherin Ute Meinke bestätigte auf Anfrage, dass es sich dabei um Vorbereitungen zur Sanierung der Brücke handele. Zu berücksichtigen ist bei den Bauarbeiten auch der Denkmalschutz, unter dem die Brücke steht. Wann genau die Sanierung beginnen soll und wie lange sie dauern wird, das stehe noch nicht genau fest, so Meinke. Man werde zeitnah neue Informationen geben.

