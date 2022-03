Schwäbisch Gmünd: Manfred M. vermisst — wer hat ihn gesehen?

Seit Montagnachmittag wird der 59-​jährige Manfred M. aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Wer hat ihn gesehen?

Dienstag, 15. März 2022

Manfred M. wurde zuletzt nach Angaben der Polizei am Montag gegen 16 Uhr auf dem Friedhof in Hussenhofen gesehen. Der 59-​Jährige sei auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist ca. 1,75cm groß, schlank, hat braunes lichtes Haar und ist mit einem grauen Pulli bekleidet. Er trug zuletzt keine Jacke und hatte einen Regenschirm bei sich.Die Kriminalpolizei Aalen bittet nun zur Klärung des Aufenthaltsorts des Gesuchten um sachdienliche Hinweise, die unter 07361/​5800 entgegengenommen werden.

