Energiepreise: Durch Reduzierung des Verbrauchs viel Geld sparen

Foto: gbr

Gegen die Preisexplosion auf dem Energiemarkt können Bürgerinnen und Bürger kurzfristig kaum etwas unternehmen. Durch Sofortmaßnahmen beim Nutzerverhalten haben sie allerdings die Möglichkeit, ohne teure Investitionen den Verbrauch von Strom, Gas oder Heizöl deutlich zu reduzieren und auf diese Weise viel Geld zu sparen.

Mittwoch, 16. März 2022

Gerold Bauer

Die Preise für Strom, Gas und Heizöl haben innerhalb kurzer Zeit astronomische Höhen erreicht. Jeder – ob Mieter oder ob Bewohner einer eigenen Immobilie – denkt mit Schrecken an die nächste Heizkostenabrechnung und an die Mitteilung des Stromversorgers über die Anpassung der Preise.

Vor diesem Hintergrund steigt das Bewusstsein dafür, dass die günstigste Energie jene ist, die erst gar nicht verbraucht wird. Tatsächlich ist es möglich, ohne großen finanziellen Aufwand zu Hause einiges an Energie zu sparen. Rund zehn Prozent Reduzierung lassen sich allein durch eine Änderung des Verhaltens erzielen.





Die Rems-​Zeitung gibt dazu in Kooperation mit dem Energiekompetenzzentrum in Böbingen in der Donnerstagausgabe Praxis-​Tipps, die sich auszahlen!

