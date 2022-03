Großes Interesse an der Lammplatz-​Gastronomie in Mutlangen

Noch bis Sonntag läuft in Mutlangen eine Umfrage über die Erwartungen der Bevölkerung an das Lokal in der Ortsmitte, und bis 27. März können sich potenzielle Pächter um den „Pavillon“ bewerben.

Mittwoch, 16. März 2022

Nach dem Rückzug der bisherigen Pächter des ganzjährig geöffneten Gastronomiebetriebs „Pavillon“ war die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Immobilie auf dem großen Platz in der Mutlanger Ortsmitte neu ausgeschrieben worden. Die Bewerbungsfrist für interessierte Gastronomen endet am 27. März. Es liegen laut Bürgermeisterin bereits Bewerbungen auf dem Tisch.









Das Interesse der Mutlanger Bevölkerung an der Gastronomie auf dem Lamm-​Platz ist überraschend groß, teilte Bürgermeisterin Stephanie Eßwein der Rems-​Zeitung auf Nachfrage mit. „Manche hatten anfangs noch geargwöhnt, dass bei unserer Umfrage vielleicht kaum jemand mitmacht.“ Inzwischen zeigte sich, dass die Bevölkerung gerne die Gelegenheit nutzt, um ihre Wünsche an die künftigen Pavillon-​Pächter zu formulieren. Die Antworten sollen, so die Intention der Umfrage, nicht zuletzt auch als Fingerzeig dienen, mit welchem Angebot die neuen Gastronomen bei den Mutlangerinnen und Mutlangern punkten können. Noch bis zum Sonntag, 20. März, können Bürgerinnen und Bürger an der Umfrage, unter anderem via Mutlangen-​App, teilnehmen.

