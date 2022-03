Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: rz

Im heutigen WochenBlatt zeigt ein Blick nach Alfdorf-​Enderbach, dass auch die kleinsten Weiler ihre ganz besonderen Anziehungspunkte haben. Sei es die umwerfende Landschaft, ein renomiertes Gasthaus oder ein besuchenswerter Hofladen. Dazu gibt es jede Menge Informationen für die Leser und Leserinnen: Im Zentrum von Schwäbisch Gmünd eröffnet das Fit+ Lady Fitness-​Center. Was muss beim Immobilienkauf beachtet werden? Wer ist der richtige Ansprechpartner in Sachen Bodenbelag, und was macht das Leben im Alter noch reicher? Zu all diesen Themen stellen sich Unternehmen aus der Region vor. Natürlich gibt es auch wieder Rätselspaß und Kochrezepte. Abgerundet wird das Angebot mit Kleinanzeigen und einem Nachrichtenrückblick für die Region zwischen Wald und Alb.

Mittwoch, 16. März 2022

Edda Eschelbach

55 Sekunden Lesedauer



Das WochenBlatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Es ist online unter gmuen​der​woche​.de verfügbar und wird in einer Auflage von mehr als 58.000 Exemplaren in Schwäbisch Gmünd, Alfdorf, Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Ober– und Untergröningen, Pfahlbronn, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot, Waldhausen und Waldstetten in alle erreichbaren Haushalte verteilt; es liegt außerdem in vielen Kiosken und an anderen Stellen aus.







Wir wünschen viel Lesespaß!









Das WochenBlatt steht auch online zum Download bereit.



Auch die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt’s online. Sie ist im iKiosk zu finden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



134 Aufrufe

221 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen