Versuchter Ladenbdiebstahl in der Eutighofer Straße

Am Dienstag hatte ein Mann in der Eutighofer Straße verucht, Ladendiebstahl zu begehen. Als er dabei erwischt wurde, setzte er sich zur Wehr.

Mittwoch, 16. März 2022

Sarah Fleischer

Der 38-​jährige Mann wollte am Dienstagvormittag wohl Waren aus einem Lebensmittelgeschäft in der Eutighofer Straße in Schwäbisch Gmünd mitgehen lassen. Eine Mitarbeiterin ertappte ihn dabei, woraufhin der Mann versuchte, den Laden zu verlassen. Als die Mitarbeiterin ihn festhielt, wehrte er sich und verletzte die Frau leicht. Mithilfe einer weiteren Mitarbeiterin sowie eines Kundens konnte der entlarvte Dieb aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.