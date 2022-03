Forellen aus einem Teich in Lorch gestohlen

Symbol-​Bild: gbr

Ob sich da jemand schon auf den Karfreitag vorbereiten wollte und ein entsprechendes Fischgericht im Sinne hatte? In der Brucker Sägmühle in Lorch haben sich Diebe in einem Forellenteich selbst bedient.

Donnerstag, 17. März 2022

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



Die Polizei schildert den Vorfall so: Unbekannte entwendeten aus einem Teich von einem Grundstück bei der Brucker Sägmühle ungefähr zehn Lachsforellen. Die Tiere wurden zwischen Dienstag, 7.30 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr gestohlen und haben einen Wert von zirka 500 Euro.







Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch telefonisch unter 07172/​7315 entgegen.

